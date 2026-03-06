Занятие по кибербезопасности прошло в колледже Одинцова

В колледже МГИМО в Одинцове прошло занятие по финансовой и цифровой грамотности. Мероприятие стало частью образовательной программы, направленной на формирование у студентов навыков безопасной работы в цифровой среде.

Участники обсудили принципы так называемой кибергигиены — набора правил и привычек, позволяющих защитить личные данные и снизить риски столкновения с интернет-угрозами.

Студенты говорили о природе современных киберугроз, распространенных видах мошенничества в сети, а также о том, почему цифровая грамотность сегодня становится важной составляющей личной ответственности каждого человека.

Особое внимание уделили тому, как меняется роль технологий в современном обществе. Участники отметили, что сегодня цифровые сервисы и онлайн-платформы становятся частью повседневной жизни — от общения и обучения до финансовых операций и госуслуг. Умение защищать свои данные и осознавать возможные риски становится важным навыком для каждого пользователя.

Наставники из института подчеркнули, что в мире, где технологии во многом формируют реальность, важно не только пользоваться цифровыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Образовательная среда колледжа направлена на развитие системного мышления у студентов.