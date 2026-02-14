Занятие по кибербезопасности для школьников прошло в Серпухове

В Дашковской школе состоялось профилактическое занятие «Безопасный интернет. Вовлечение несовершеннолетних в террористические и экстремистские организации». Мероприятие провела специалист по работе с молодежью Елена Ревина в рамках проекта «Территория молодежи».

Участникам встречи рассказали, как злоумышленники используют социальные сети для вербовки подростков и вовлечения их в противоправную деятельность. Специалисты подчеркнули, что цифровая грамотность и умение обращаться с техникой не всегда гарантируют защиту от манипуляций. Многие молодые люди могут не осознавать, что их действия приводят к серьезным последствиям.

На занятии разобрали основные схемы, которые применяют вербовщики, и обсудили причины уязвимости молодежи перед киберугрозами. Школьникам объяснили, как распознавать попытки вовлечения в деструктивные группы и как действовать в таких ситуациях.

Подобные встречи помогают подросткам лучше ориентироваться в информационном пространстве и критически оценивать поступающую информацию. Профилактическая работа в этом направлении будет продолжена.