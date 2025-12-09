Занятие по йоге провели для участников «Активного долголетия» в Балашихе

Тренировки проходят на базе спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный каждый понедельник и четверг в 12:00. Под руководством инструктора участники осваивают базовые асаны, учатся правильному дыханию и техникам расслабления. Каждую тренировку посещают более 50 человек.

Йога в программе направлена на гармонизацию тела и разума: регулярные занятия помогают повысить гибкость, укрепить мышцы, нормализовать давление, снизить уровень стресса и улучшить качество сна.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным мероприятиям могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие». Проект в Балашихе реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Запись и дополнительная информация по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.