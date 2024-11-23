Занятие по истории ко Дню военной присяги провели для жителей Химок

В клубе «Активное долголетие» городского округа Химки провели открытый урок, посвященный Дню военной присяги. Присутствующим рассказали об истории праздника и показали фрагменты из фильма «72 метра» Владимира Хотиненко.

День военной присяги установили Указом Президента Российской Федерации в 2006 году. Традиционно его отмечают 21 ноября. Дату приурочили к изданию в 1721 году указа российского императора Петра I о присяге для различных должностей. Представитель каждого чина при определении на службу должен был дать клятву верности и преданности России.

«На уроке гостям рассказали об истории возникновения памятной даты, о значении присяги в жизни каждого военнослужащего. Особое внимание уделили важности воспитания молодых людей в духе патриотизма на примере предыдущих поколений прославленных воинов нашего государства», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая направлена на объединение поколений и формирование чувства патриотизма.

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