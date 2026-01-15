Занятие по испанскому языку провели для «Активного долголетия» в Балашихе

14 января в Балашихе прошло первое занятие по изучению испанского языка для участников программы «Активное долголетие». Урок провел волонтер Владимир Иващенко.

Изучение нового языка способствует улучшению памяти, внимания и аналитических способностей, что благотворно влияет на умственную активность пожилых людей. В занятиях делается акцент на развитие разговорной речи: непосредственное взаимодействие с преподавателем и другими участниками создает комфортную и мотивирующую среду для обучения, а также расширяет социальный круг общения.

К участию в проекте «Активное долголетие» приглашаются все желающие: помимо языковых курсов, доступны творческие и спортивные занятия, экскурсии и культурные программы. Программа реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.