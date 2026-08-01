Занятие по игре на гитаре пройдет в библиотеке в Можайске 1 августа

В Можайской библиотеке работает клуб «Играй, гитара!», который объединяет любителей музыки разных поколений — как новичков, так и опытных музыкантов. Бесплатное занятие запланировано на 14:00.

Объединением руководит Борис Вдовенко, который уверен: освоить гитару под силу каждому, главное — желание. На занятиях изучают аккордовые последовательности, приемы импровизации, правильную постановку рук и способы звукоизвлечения.

Занятия проходят в легкой игровой форме, а индивидуальный подход к каждому участнику помогает быстро прогрессировать. Клуб регулярно участвует в мероприятиях библиотеки и выступает перед зрителями. Здесь не только учат играть, но и помогают раскрыть творческие способности, обрести уверенность и найти единомышленников.

Узнать подробности и расписание следующих занятий можно по телефону: +7 (49638) 23-183.