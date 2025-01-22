Занятие по хендпринтингу прошло в детском центре реабилитации в Орехово-Зуеве

В центрах детских центрах реабилитации в Куровском и Ликино-Дулеве прошли занятия по хендпринтингу и макетированию. Дети рисовали картины с помощью ладони и создавали макеты Эйфелевой башни.

Занятие по хендпринтингу прошло в отделении реабилитации социального центра «Орехово-Зуевский» в Куровском. Дети использовали ладони и пальцы вместо кисточек. Этот метод используют в творческом досуге и профессиональном искусстве. В рамках реабилитации такие занятия развивают мелкую моторику, фантазию, воображение и координацию движений. Дети были в восторге от ярких птичек, которых создали своими руками.

В детском отделении реабилитации в Ликино-Дулеве ребята научились макетированию. Воспитанники старшей группы создали из бумаги макет главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. Ребенок в процессе создания изделия учится анализировать и сравнивать предметы, развивает логическое мышление, закрепляет математические понятия, понимает фактуры и формы материалов, активизирует мелкую моторику.