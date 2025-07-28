Занятие по гимнастике на стульях прошло в парке имени Талалихина в Подольске

В Подольске более 45 «Активных долголетов» Подольска приняли участие во флешмобе в парке имени Виктора Талалихина и впервые из-за жары провели так называемую «гимнастику на стульях». В мероприятии приняли участие более 20 человек.

Из-за жаркой погоды тренер решил заниматься упражнениями сидя, для этого возле сцены нашлись скамейки.

«Парк становится ареной для здоровья и активного образа жизни. Открывая эту торжественную концертно-спортивную программу, мы впервые в рамках городского формата провели гимнастику на стульях. Такая форма занятия показала, что спортивные занятия можно адаптировать к любым условиям», — рассказал инструктор по спорту и руководитель группы «Радость движения» Владимир Васильев.

После 40-минутной разминки участники отправились на занятие по скандинавской ходьбе по обновленным аллеям парка.

«Когда переехала из солнечной Кабардино-Балкарии в Москву, узнала о замечательном губернаторском проекте „Активное долголетие“ и тренере Владимире Васильеве. Мне очень нравится это движение», — поделилась участница флешмоба Ольга Вольвач.

Записаться в клуб «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.