Занятие по физкультуре прошло в клубе «Активное долголетие» в Дмитрове

В Дмитрове набирает популярность досуг среди пенсионеров в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие». Участники занимаются гольфом, большим теннисом, катаются на велосипедах, осваивают компьютерную грамотность, участвуют в творческих мастер-классах и совершают полеты на аэростате. Недавно для них провели занятие по оздоровительной физкультуре.

Владимир Плетнев, мастер у-шу, кунг-фу и автор запатентованного комплекса упражнений, провел отрытое занятие по физической культуре. В нем приняли участие более 150 участников «Активного долголетия».

В начале гостей поприветствовала директор Дмитровского комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Елена Коршунова, которая пожелала всем здоровья, бодрости и успешного освоения новых методик.

Занятие началось с танцевальной разминки в стиле румба. Затем Владимир Плетнев показал комплекс несложных упражнений по дыхательной гимнастике, для разработки суставов и укрепления мышечного корсета.

«Занятие просто замечательное. Было временами непросто выполнять некоторые упражнения — уже и растяжка не та, и суставы побаливают, но получила удовольствие. Думаю, что некоторые элементы показанных комплексов, особенно дыхательные, смогу делать дома сама», — поделилась своими впечатлениями одна из участниц мероприятия.

Участники «Активного долголетия» поблагодарили Владимира Плетнева, которому исполнилось 70 лет, за полученные навыки.

«Наши пожилые люди продолжают подтверждать, что возраст — это не помеха для активной и полноценной жизни, а программа „Активное долголетие“ предоставляет им все возможности для поддержания здоровья и хорошего настроения», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.