Занятие по экологии провели для школьников в Богородском округе

В Центре образования для детей и взрослых в Богородском округе прошел урок, посвященный изучению содержания нитратов в овощах и фруктах. Учащиеся Центра образования № 1 и Ломоносовского лицея получили возможность погрузиться в мир экологических исследований.

Педагоги эколого-краеведческого отдела, Екатерина Толстунова и Инна Кудинова, провели занятие «Лаборатория юного исследователя», где школьники узнали о методах анализа продуктов и качества воды. В начале урока преподаватели объяснили, что такое нитраты, рассказали о их воздействии на здоровье и допустимых нормах их содержания в организме человека.

Для практической части занятия использовали специальные тесты. Школьники выжимали сок из овощей и фруктов, смачивали тест-полоски и ждали несколько минут, чтобы увидеть результат. После этого они сравнивали окрашенные полоски с контрольной шкалой.

Занятие вызвало у детей неподдельный интерес, и они с увлечением работали с оборудованием экологической лаборатории. Это мероприятие стало отличной возможностью для подростков расширить свои знания в области экологии и научных исследований.