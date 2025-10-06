Занятие по безопасности прошло в Павлово-Посадском техникуме

В преддверии Дня гражданской обороны специалисты 250-й пожарно-спасательной части организовали для студентов первого курса Павлово-Посадского техникума занятие, посвященное основам безопасности. Целью мероприятия стало повышение уровня знаний молодежи о правилах поведения в экстремальных ситуациях и формирование ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.

Заместитель начальника 250-й пожарно-спасательной части Владимир Шеварихин отметил, что в ходе урока сотрудники подразделения подробно рассказали студентам о ключевых правилах поведения при возникновении пожара в различных условиях: в быту, на природе и в общественных местах. Особое внимание было уделено алгоритму действий при обнаружении признаков возгорания или задымления, способам вызова экстренных служб и правилам эвакуации из горящего здания.

Занятие не ограничилось теоретической частью. Студенты получили возможность не только пообщаться с опытными огнеборцами, но и поближе познакомиться с особенностями профессии пожарного-спасателя. Учащимся продемонстрировали специальное оборудование, используемое пожарными в своей работе, и наглядно показали возможности современной пожарной техники.

Студенты попробовали надеть боевую одежду пожарного, научились правильно использовать дыхательную маску и приняли участие в ликвидации условного очага возгорания, используя пожарные рукава и другое оборудование.