Занятие по безопасности дорожного движения провели для детей в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции совместно с окружными депутатами организовали игровое занятие на транспортной площадке. Акцию провели для воспитанников детского сада.

На мероприятии «Пешеход — пешеходный переход» полицейские рассказали и показали, как правильно переходить проезжую часть дороги, в том числе и с двухколесным транспортом, повторили сигналы светофора.

Дошкольники с удовольствием включились в игру, каждый из них побывал в роли пешехода и водителя, отрабатывая практические навыки безопасного поведения на дороге. В завершении мероприятия все ребята получили в подарок световозвращающие элементы и сладкие подарки.

Целью акции было познакомить детей с основными правилами дорожного движения и рассказать им об опасностях, которые могут поджидать на дороге как водителей, так и пешеходов.

Подобные акции в муниципалитете проводят регулярно.

