Занятие по безопасности дорожного движения прошло в детском саду во Фрязине

Волонтеры рассказали детям, почему нельзя играть рядом с проезжей частью, где и как правильно переходить дорогу и зачем всегда быть внимательным. Чтобы полученные знания лучше запомнились малышам, для них организовали веселые эстафеты. Ребята закрепили основные принципы безопасного поведения на дороге.

Подобные мероприятия очень важны для того, чтобы уберечь юных пешеходов от опасных ситуаций и сформировать у них полезные привычки. Простые, но важные правила помогут детям увереннее чувствовать себя на улице. Чем раньше они усвоят основы безопасного поведения на дороге, тем спокойнее будут родители и педагоги.