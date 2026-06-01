Занятие по антитеррористической защите прошло в детском лагере Воскресенска

В санаторно-оздоровительном лагере «Дубравушка» в Воскресенске провели инструкторско-методическое занятие по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Мероприятие состоялось в рамках плана работы антитеррористической комиссии городского округа на 2026 год.

В ходе занятия сотрудники управления территориальной, информационной безопасности и гражданской защиты администрации округа, УМВД России по городскому округу Воскресенск, Воскресенского отдела вневедомственной охраны, а также отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области довели до собравшихся требования основных документов по организации антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в период летней детской оздоровительной кампании 2026 года. Специалисты дали необходимые рекомендации должностным лицам детских лагерей по организации безопасного отдыха детей.

В заключительной части занятия были отработаны практические вопросы: возможные пути эвакуации при объявлении чрезвычайной ситуации, а также пользование средствами пожаротушения.