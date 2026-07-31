Занятие о здоровье печени провели для клуба «Активное долголетие» в Луховицах

С 27 июля по 2 августа в Московской области проходит Неделя профилактики заболеваний печени, приуроченная к Международному дню борьбы с гепатитом. 30 июля врач отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Надежда Масляева провела тематическое занятие для участников клуба «Активное долголетие».

Специалист объяснила слушателям ключевые функции этого органа и важность его нормальной работы для всего организма. Основной акцент был сделан на профилактике вирусных гепатитов, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, соблюдения диеты, гигиены и здорового образа жизни.

Масляева отметила, что печень выполняет более пятисот функций, а среди наиболее частых заболеваний выделяются вирусные гепатиты, гепатозы и цирроз, которые могут приводить к онкологии.

«Большинство этих заболеваний — последствия неправильного питания, гиподинамии, воздействия токсических веществ, в том числе алкоголя и длительного бесконтрольного приема синтетических лекарственных препаратов, а также наследственные и аутоиммунные факторы», — рассказала она.

Она подчеркнула, что важно контролировать и сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, которые могут усугубить состояние печени. Врач призвала регулярно проходить диспансеризацию, вакцинироваться против гепатита В, не заниматься самолечением и своевременно обращаться к специалистам. Забота о своем здоровье, по ее словам, должна быть ежедневной привычкой.