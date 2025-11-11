Занятие о вреде курения провели в колледже «Энергия» в Подмосковье

В Центре медицинской подготовки подмосковного колледжа «Энергия» организовали профилактические занятия для студентов на тему «Наш мир без вредных привычек». Мероприятие посвятили вопросам здоровья молодежи, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.

В ходе занятий первокурсники подробно изучили механизм воздействия психоактивных веществ на организм человека. Студенты обсудили не только методы профилактики зависимостей, но и стратегии их преодоления. Особое внимание уделили взаимосвязи вредных привычек с продолжительностью и качеством жизни.

По итогам встречи студенты с наставником пришли к нескольким ключевым выводам: осознанию важности выбора позитивных примеров для подражания, развития навыков противостояния негативному влиянию сверстников и способности говорить «нет».

«Подобные мероприятия способствуют созданию здоровой атмосферы в студенческой среде и служат основой для формирования культуры здорового образа жизни будущих поколений», — отметили в колледже.