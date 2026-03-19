Занятие на тему анемии прошло в школе материнства Орехово-Зуева

В Орехово-Зуевском округе продолжает свою работу социально значимый проект «Школа материнства». Бесплатные занятия, организованные на базе местной женской консультации, стали для жительниц округа источником проверенной медицинской информации и психологической поддержки.

Очередная встреча была посвящена одной из самых распространенных проблем во время ожидания ребенка — анемии. Лектором выступила опытный акушер-гинеколог Елена Снегирь. Врач подробно разобрала механизмы возникновения дефицита железа, объяснив, как это состояние влияет на развитие плода и самочувствие женщины.

Программа занятия включала методы ранней диагностики, современные протоколы лечения и профилактики, рекомендации по питанию для естественного поддержания уровня гемоглобина, а также специфику восстановления запасов железа в организме после родов.

Формат «Школы материнства» в Орехово-Зуеве уникален тем, что каждое занятие совмещает теоретическую базу и отработку практических навыков. Будущие мамы могут в режиме реального времени задать любой вопрос врачу.