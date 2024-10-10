Занятие ко Дню защиты животных провели для детей в библиотеке Дмитрова

Посвященный Международному дню защиты животных урок организовали в Дмитровской библиотеке православной культуры. Воспитанникам тематического городского лагеря личностного роста «Лотос» прочитали лекцию о зверях и птицах и провели викторину «В мире животных». Дети узнали много интересных фактов о питомцах, им рассказали об истории возникновения праздника. По итогам занятия ребята усвоили, что защита нужна как диким, так и домашним животным, страдающим из-за жестокого обращения.

«Я узнала много нового, интересного и познавательного. И даже немного загрустила, когда нам рассказывали о том, как жестоки бывают люди в обращении с животными. Я не смогла не заплакать… Ведь я очень люблю всех зверей, особенно, конечно, кошек и собак», — поделилась участница экологического часа.

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