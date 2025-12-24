Занятие из цикла «Разговоры о важном» прошло в Одинцовском техникуме

В Одинцовском техникуме 22 декабря прошли разговоры о важном на тему «Что говорит совесть?» для студентов. Целями занятия были: углубление представлений о моральной ответственности за поведение и поступки перед самим собой, окружающими людьми, обществом, развитие мотивации.

Также обучающиеся посмотрели видеоматериал и выполнили практическое задание. Кроме того, в этот день Одинцовский техникум отметили День советника.

Студенты поздравили профильного сотрудника образовательного учреждения Инну Кузнецову с профессиональным праздником и приняли участие в акции «Советник глазами детей».

Советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями — это универсальные специалисты, одной из основных задач которых является реализация программ воспитательной работы. Они помогают сделать главный приоритет образования — воспитание — эффективнее и значимее.