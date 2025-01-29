Занятие для школьников по оказанию первой помощи прошло в Богородском округе

В Центре образования № 9 имени Маршала Жукова состоялось обучающее мероприятие по оказанию первой помощи, организованное совместно с Ногинским спасательным центром МЧС России. Целью мероприятия стало привлечение внимания к важности знаний и навыков, которые могут спасти жизнь в экстремальной ситуации.

В рамках мероприятия для школьников организовали интерактивные занятия, на которых они узнали о различных видах травм и способах оказания неотложной помощи.

Проведение занятия возглавили начальник инженерно-технического управления майор Вадим Марченко и начальник пиротехнического отдела старший лейтенант Михаил Мартынов. Они не только рассказали о теоретических аспектах оказания первой помощи, но и продемонстрировали практические навыки, включая правильное выполнение сердечно-легочной реанимации и помощь при переломах и кровотечениях.

Полученные знания стали для участников бесценным опытом, который, как надеются организаторы, не пригодится в реальной жизни. Однако такие навыки могут однажды сыграть решающую роль в спасении чьей-то жизни.