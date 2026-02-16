Занятие для дошкольников провели в Доме культуры «Молодежный»

В Доме культуры «Молодежный» прошла встреча для самых юных жителей округа. Сотрудники местной библиотеки организовали для дошкольников интерактивную игровую программу, посвященную основам зимней безопасности и поддержанию здорового образа жизни в холодное время года.

Педагоги называют такой подход «обучение с увлечением». Вместо лекций дети отправились в увлекательное «путешествие» по зимним правилам. Через игры и загадки они учились правильно одеваться, вести активный образ жизни, а также осознанно находиться на улице.

«Самым ценным подарком для каждого участника программы стал не просто весело проведенный час, а практический навык безопасности. Каждому ребенку вручили яркий светоотражающий элемент. „Быть заметным — значит быть в безопасности, особенно в короткие зимние дни, когда сумерки наступают рано“, — сообщили организаторы.