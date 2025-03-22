Занятие для детей по метеорологии пройдет в парке Толстого в Химках 23 марта

В городском округе Химки подготовили детскую развлекательную программу «Синоптики в парке». Юным гостям мероприятия 23 марта расскажут о метеорологии и о влиянии погоды на природу.

Малыши узнают о разных видах облаков и научатся их различать. Для ребят подготовили занимательные задания и загадки о погоде. По итогам занятия всем участникам вручат дипломы юных синоптиков и призы.

Маленьких жителей городского округа Химки ждут в парке Толстого 23 марта в 12:00. Возрастные ограничения 0+

Отметим, в Химках регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия для всей семьи: фестивали и конкурсы, мастер-классы и квесты, а также тематические викторины и лекции.

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