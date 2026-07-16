Занятие для будущих родителей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 21 июля

В Орехово-Зуевской больнице 21 июля пройдет очередное занятие школы подготовки к родам, посвященное вопросам грудного вскармливания. Встреча начнется в 13:00 в женской консультации и будет открыта для всех будущих родителей без предварительной записи.

Лекцию проведет заведующая отделением новорожденных родильного дома, врач-неонатолог Мария Елина. Специалист подробно расскажет о принципах естественного вскармливания и разберет наиболее распространенные вопросы, с которыми молодые мамы сталкиваются после рождения ребенка.

«Грудное молоко — это идеальное питание, созданное природой специально для конкретного ребенка. И огромную роль здесь играет правильное прикладывание к груди. Однако на практике многие мамы сталкиваются с трудностями. Как наладить кормление, какие позы выбирать, как организовать сцеживание, сколько хранится молоко и как правильно пользоваться молокоотсосом — на эти и другие волнующие вопросы мы обязательно найдем ответы в ходе нашей встречи», — подчеркнула Мария Елина.

Помимо лекционной части, для участников подготовят мастер-класс по пеленанию новорожденных. Под руководством медицинских специалистов будущие мамы и папы смогут отработать основные навыки ухода за младенцем и получить индивидуальные консультации.

Мероприятие состоится в актовом зале женской консультации по адресу: Орехово-Зуево, улица Козлова, дом № 30. Вход на занятие свободный.