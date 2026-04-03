Занятие для будущих мам пройдет в Одинцовском роддоме 6 апреля

Темами первой апрельской встречи станут «Предвестники родов» и «Физиология родов». Слушатели смогут узнать много полезной и интересной информации обо всех сферах предстоящего материнства.

Также занятия пройдут 9 апреля: «Как страх влияет на роды, убираем волнение и тревогу» и «Техники самопомощи в родах, позы, дыхание». На 13 апреля запланированы лекции «Новорожденная мама и новорожденный малыш: восстановление после родов, мягкая адаптация к новым условиям жизни, ожидания и потребности ребенка» и «Грудное вскармливание». Занятие 16 апреля в 11:00 будет посвящено уходу за новорожденным.

Постоянных участниц школы ждет приятный сюрприз — участие в розыгрыше сертификата на послеродовую палату в Одинцовском роддоме. Лекции «Школы мам» проходят по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б.