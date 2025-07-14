Занесенных в Красную книгу птиц сфотографировали в Балашихе

Житель Балашихи Антон Рукин поделился уникальными кадрами, снятыми на одном из местных озер: птенцы чомги, или большой поганки, уютно устроились на спине своего отца. Эти пернатые, занесенные во вторую категорию редкости Красной книги Москвы, для своего гнезда выбрали водоем с густой прибрежной растительностью.

Чомги, известные своими характерными «рожками» из перьев на голове и ярким каштаново-рыжим «воротником» на шее, — настоящие мастера плавания и ныряния. Они способны погружаться на глубину до 25 метров в поисках рыбы, лягушек, насекомых и моллюсков. На суше же птицы чувствуют себя неуклюже, предпочитая водную стихию.

Фотограф Антон Рукин давно мечтал запечатлеть чомг в их естественной среде.

«Еще весной я заметил, как пара этих птиц начала строить гнездо на озере. Я стал регулярно наблюдать за ними, и на прошлой неделе утренняя прогулка подарила мне невероятный кадр — птенцы отдыхали на спине отца», — поделился он.

Кроме чомг, в Балашихе можно встретить и других редких гостей — лысух. Эти птицы, обитающие в парке Солнечная, выделяются черным оперением, белой отметиной на лбу и светлым клювом. Благодаря длинным пальцам на крепких лапах они ловко передвигаются по болотистой местности и плавающей растительности.