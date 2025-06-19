Занесенные в Красную книгу птицы появились в парке «Солнечная» в Балашихе

В парке «Солнечная» в Балашихе вновь заметили пару птиц лысух, внесенных в Красную книгу Московской области с первой категорией редкости. Пернатые уже обзавелись потомством, которое плавает у берегов водоема, радуя местных жителей.

Лысуха — представитель семейства пастушковых. Птицу легко узнать по черному оперению, белому пятну на лбу и светлому клюву. Благодаря длинным пальцам на крепких лапах эти водоплавающие уверенно передвигаются по болотистой местности и плавающей растительности. При угрозе птицы быстро «бегут» по воде, энергично работая лапами и крыльями, что помогает им и при взлете.

Появление лысух в городской среде — редкость. Для гнездования им нужны просторные водоемы с заросшими тростником берегами и минимальным присутствием человека. В Подмосковье такие условия встречаются нечасто, что делает наблюдение за этими птицами в Балашихе особенно ценным.

В 2022 году лысух уже видели в деревне Дятловка, а теперь они становятся все более привычными гостями городского округа. Жители активно делятся фотографиями пернатых в соцсетях, отмечая, что птицы появляются в парке круглый год. Возвращение лысух подчеркивает важность сохранения природных зон в городе для редких видов.