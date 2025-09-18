Занавес на главной сцене обновили в Молзинском доме культуры в Богородском округе

Благодаря инициативе Марка Черемисова и программе инициативного бюджетирования в размере 185 тысяч рублей удалось приобрести новый красивый занавес для сцены. Вместе с руководителем Молзинского СДК Мариной Котиковой осмотрели элементы оформления из инновационного материала, обладающего такими характеристиками, как пылеотталкивающие свойства, повышенная износостойкость, устойчивость к механическим воздействиям.

Теперь и сценическое пространство, и зрительный зал оформлены в благородных бордовых тонах, что создает особую, торжественную атмосферу. А выступления талантливых артистов СДК приобретут новое, профессиональное звучание.

Дом культуры 1989 года постройки. В минувшем году, при поддержке администрации округа и депутатского корпуса была начата большая работа по ремонту зрительного зала.

За семь месяцев заменили покрытие, световое оборудование и механику сцены, отремонтировали пол, установили удобные кресла. И вот теперь удалось заменить занавес, который прослужил более 35 лет.

Эти изменения станут важным шагом в развитии культурной жизни нашего региона. Коллектив, в свою очередь, выразил огромную благодарность Марку Константиновичу за поддержку Дома культуры.