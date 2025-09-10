Зампрокурора Подмосковья провел прием жителей Павловского Посада

Жители Павловского Посада смогли задать интересующие их вопросы заместителю прокурора Московской области Александру Благородову. В мероприятии также поучаствовали представители городского округа.

Участие во встрече приняли первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов и заместитель городского прокурора Надежда Горшкова. Большинство обращений жителей касались тем благоустройства и качества дорог.

Жительница дома № 18а по улице Герцена попросила расширить проезд в их дворе. По словам Филиппа Ефанова, там уже идут работы по комплексному благоустройству. Дополнительно проведут и расширение проезда.

О ремонте дороги попросила жительница деревни Криулино. До 21 сентября полотно пообещали отсыпать асфальтной крошкой.

С просьбой об опиловке деревьев под линию электропередач от Носовихинского шоссе до часовни обратилась староста деревни Сонино. Ей ответили, что до 10 октября сотрудники «Россетей» проведут работы.

«Для нас важно слышать жителей округа, оперативно реагировать на их вопросы и находить оптимальные пути решения. Благодарим всех жителей за активную позицию. Уверен, что в диалоге мы сможем сделать наш городской округ еще более комфортным для жизни», — отметил Филипп Ефанов.