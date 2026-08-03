Зампрокурора Подмосковья проведет встречу с жителями Одинцова
Во вторник, 4 августа, первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев проведет личный выездной прием граждан. Встреча пройдет в рамках работы мобильной приемной прокуратуры и начнется в 10:30.
Прием состоится по адресу: город Одинцово, улица Молодежная, дом № 23.
Формат мобильной (выездной) приемной позволяет гражданам получить консультацию и сообщить о возможных нарушениях без необходимости посещать областные подразделения прокуратуры. На подобных встречах рассматриваются обращения по самым разным направлениям, включая вопросы жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения трудовых прав, земельных и имущественных отношений, социальной защиты, исполнения судебных решений, а также деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Гражданам рекомендуется заранее подготовить документы и материалы, относящиеся к вопросу.