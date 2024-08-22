Зампред правительства Подмосковья Мурашов поздравил с Днем флага России

День государственного флага отмечают в России 22 августа. Заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов поздравил жителей региона с этим важным праздником.

«Пусть в тяжелые моменты символ государства вселяет надежду и дает силы каждому гражданину нашей необъятной страны. Пусть каждый день он сияет и развевается под голубым небом, напоминая о том, что мы патриоты своей страны», — отметил Мурашов.

Сегодня в Подмосковье повсеместно проходят торжественные шествия, праздничные ярмарки, уличные гуляния, флешмобы и концерты. День флага отмечают в парках, библиотеках и домах культуры.

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