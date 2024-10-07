Зампред Мособлдумы Наумов вручил награды руководителям Минэкологии

Заместитель председателя Мособлдумы и руководитель фракции КПРФ Александр Наумов вручил почетные грамоты и благодарности областного парламента нескольким руководителям Министерства экологии и природопользования Московской области. Среди награжденных оказались первый заместитель министра Виталий Мосин и начальники отделов Юрий Ванифатьев, Александр Данилов и Ольга Рыбина.

Согласно традиции, осенью экологи подводят итоги своей работы за весенне-летний период, который в текущем году оказался сложным ввиду природно-климатических условий в Подмосковье. Александр Наумов отметил, что министерство всегда оперативно реагирует на сигналы от жителей о нарушениях природоохранного законодательства и принимает необходимые меры.

Депутат добавил, что Министерство экологии наладило эффективное сотрудничество как с областным парламентом, так и с муниципальными депутатами. Он подчеркнул, что бережное природопользование и охрана окружающей среды в Московской области, при активном взаимодействии законодательной и исполнительной власти, обеспечивают положительные результаты в сфере экологической безопасности.

Первый заместитель министра экологии и природопользования Виталий Мосин подтвердил, что министерство продолжит сотрудничество с областным парламентом. Все обращения, связанные с нарушениями природоохранного законодательства, тщательно рассматриваются специалистами ведомства. В случае если обращения вызывают общественный резонанс, министерство всегда готово приглашать депутатов для совместной работы по улучшению экологической ситуации в регионе.

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