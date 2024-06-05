Зампред Болатаева рассказала об уникальности Института ядерной медицины в Химках

Жители Подмосковья могут воспользоваться услугами Института ядерной медицины в Химках по полису ОМС, напомнила первый заместитель правительства Московской области Людмила Болатаева. Этот передовой медицинский центр оказывает помощь больным онкологическими заболеваниями.

«Наш главный приоритет в здравоохранении — качественная и доступная медицина. Жители Подмосковья, имеющие онкологические заболевания, могут бесплатно получить медицинскую помощь в передовом учреждении — Институте ядерной медицины в Химках. Он входит в число мировых лидеров по лучевой терапии», — рассказала Болатаева.

Направление в центр могут выдать онкологи первичного звена. На основании предоставленных документов и полиса ОМС пациенту предложат осмотр у врача нужной специализации. По квоте можно пройти необходимые обследования, анализы и другие манипуляции для постановки правильного диагноза и дальнейшего лечения.

«Мы сумели создать медицинский центр завтрашнего дня, где возможность излечения пациентов с онкозаболеваниями, выявленными на ранней стадии, достигает 90%», — рассказал заслуженный врач России Григорий Ройтберг.

Особое подразделение АО «Медицина» — это один из крупнейших центров в Восточной Европе, созданный для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Специалисты центра обладают большим опытом и знаниями современных методов диагностики и лечения.

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