Замначальника «Мособлпожспас» напомнил о безопасности на зимней рыбалке

В этом году в Подмосковье зима оказалась особенно морозной, и большинство водоемов покрылись льдом. Однако на некоторых из них из-за подводных течений и теплых вкраплений лед пока еще тонок и непрочен.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин напомнил о важных мерах безопасности для любителей зимней рыбалки. Он подчеркнул, что перед выходом на лед необходимо тщательно продумать маршрут и хорошо знать водоем, включая расположение отмелей и глубин.

«Главное помнить, что безопасность на зимней рыбалке зависит не от везения, а от грамотной подготовки, бдительности и правильного снаряжения», — отметил замначальника госучреждения.

Сергей Щетинин рекомендовал всегда иметь при себе пешню для проверки льда и спасательные средства, такие как жилет и самоспасалки (два штыря, соединенные веревкой). Эти меры помогут избежать опасных ситуаций на льду и своевременно отреагировать в случае провала под лед.