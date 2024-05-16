Замминистра ЖКХ Подмосковья Золотов рассказал о планах на строительство в 2024 году | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 19:56 Замминистра ЖКХ Подмосковья Золотов рассказал о планах на строительство в 2024 году МинЖКХ Подмосковья подвело итоги строительства за 10 лет Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Заместитель министра жилищной политики Московской области выступил с докладом на публичной дискуссии «Строительство собственного жилого дома» у стенда правительства Подмосковья в рамках XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ». Он рассказал, что за десять лет в регионе в эксплуатацию ввели более 100 миллионов квадратных метров жилья.

По его словам, только в прошлом году в регионе построили 12,5 миллионов квадратных метров жилья, из них более семи — частные дома.

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«План по ИЖС на 2024 год 7,5 миллионов квадратных метров. В 2021 году мы ввели в регионе понятие кластеры ИЖС, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Наша цель — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий и это дает кластерный подход», — рассказал Золотов.

Кластер ИЖС — новый продукт на рынке. В Подмосковье ИЖС будут занимать территории не менее 100 гектаров. Застройщика обяжут вместе домами построить всю необходимую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

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