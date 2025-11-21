Замминистра здравоохранения Подмосковья проверила работу медицинских учреждений в Дмитрове

Дмитровский округ посетила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова. Она проверила работу поликлинику и пообщалась с пациентами о записи к врачам и доступности обследования.

Посетители больницы оставили положительные отзывы о работе медицинских учреждений в Дмитрове.

«Я пожилой человек, болею давно, часто бываю в поликлинике, поэтому мне есть с чем сравнить. Сейчас в нашей больнице стало намного лучше, комфортнее, а главное — поменялось отношение к пациентам. Но иногда возникают проблемы с самозаписью. А еще, сдав анализы или пройдя обследование, хотелось бы, не записываясь к врачу, узнать результаты», — сказала замминистру дмитровчанка.

Замминистра Ирина Кононова отметила, что учреждения в Дмитрове включили в пилотный проект по созданию офиса пациента. Посетители смогут туда обратиться по многим вопросам, в том числе распечатать медицинские документы.

После Ирина Кононова приняла участие в «Часе здравоохранения», который прошел в администрации Дмитрова при участии руководителей лечебных учреждений.

«Опираться необходимо не на социологию, а на удовлетворенность медпомощью. Потому что во втором случае работа идет только с теми, кто обращается в лечебно‑профилактическое учреждение лично», — подчеркнула Ирина Вячеславовна.

При работе с негативными отзывами отметили, что большинство касается работы электронных сервисов. Пациенты указывали на то, что возникают трудность из-за сбоев, которые медики не в силах устранить.

«Мы разработали памятку, где четко прорисован алгоритм обращения за медпомощью через электронные сервисы и что делать, если человек попал на технологический сбой. Эта инфографика будет размещаться в соцсетях», — сообщила Ирина Кононова.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Ирина Костышина и Александр Авакян, главный врач Дмитровской больницы, отметили необходимость построить амбулатории в поселках Подосинки и Некрасовский.

В конце замминистра уточнила, что важно информировать население о деятельности медицинских учреждений, чтобы жители знали, что в больницы закупают оборудование и внедряют нововведения.

«Высокий показатель удовлетворенности медицинской говорит о правильной траектории развития нашей системы здравоохранения. Это итог ежедневной работы наших медиков, модернизации инфраструктуры и внедрения новых стандартов обслуживания», — прокомментировал Михаил Шувалов, глава Дмитровского муниципального округа.