Замминистра здравоохранения Подмосковья провел прием жителей в Павловском Посаде

Первый заместитель министра здравоохранения Московской области провел прием в Электрогорской больнице. Свыше 15 человек получили ответы на вопросы.

На встрече присутствовали глава округа Денис Семенов и замминистра Максим Максимов.

Сначала представитель министерства здравоохранения задал вопросы медикам, которые трудятся в больнице. Они разобрали жалобы от пациентов, а затем провели прием жителей.

«На запланированный прием пришли 16 человек. Мы выслушали все просьбы и предложения. Некоторые вопросы решили на месте», — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Первый заместитель министра Максим Максимов проверил работу отделений хирургии, гинекологии и терапии в вечернее время.

«Все ведется в штатном режиме — операции проводятся, после чего пациенты получают дальнейшую медицинскую помощь», — сказала главный врач Павлово-Посадской больницы Марина Мягченкова.

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