Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Балашихе

Участие во встрече с жителями приняли замминистра здравоохранения Подмосковья Ольга Отдельнова, заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов и представители профильных управлений администрации округа.

«В Купавне находится поликлиника, которая подчиняется Министерству обороны, не работает с гражданским населением и не включена в наши территориальные программы. Мы обратились к руководству Министерства обороны и госпиталя имени Бурденко для того, чтобы они включились в территориальную программу Московской области и выделили специальные объемы медицинской помощи, чтобы все жители могли ходить к терапевтам и узким специалистам. Решение этого вопроса требует времени, о результатах мы сообщим дополнительно», — сказала Отдельнова.

Она отметила, что также прорабатывается вопрос размещения медпункта на первом этаже дома № 17 на улице адмирала Горшкова. Планируется, что там будут работать выездные бригады. В ходе встречи также обсудили и другие вопросы с профильными специалистами.

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