Замминистра Подмосковья по содержанию территорий оценил благоустройство Подольска

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич побывал в Подольске с рабочим визитом. Совместно с первым заместителем главы округа Александром Мамлаем он проверил ход работ по благоустройству.

В рамках инспекции Всеволод Волосевич оценил качество и темпы выполнения работ на различных объектах, включая ремонт дорог, обустройство тротуаров и создание «народных троп» — пешеходных маршрутов, пользующихся популярностью у жителей.

«Что касается комплексного благоустройства, были низкие темпы, но сейчас при помощи администрации подрядчики наращивают темп. По ямочному ремонту я вижу хороший темп, тут нет рисков. По пешеходным коммуникациям подрядчик достаточно сильный, я думаю, что в летний период он все завершит», — отметил замминистра.

На сегодня программа ямочного ремонта реализована на 75%. Все работы планируют завершить в августе. Также выполнено больше половины плана по благоустройству дворовых территорий. В программу обустройства народных троп включены 28 объектов, из них 13 уже заасфальтировали.

Мониторинг показал, что благоустройство в Подольске идет по графику, но требует постоянного контроля администрации округа. Совсем скоро жители смогут оценить первые изменения.