Замминистра образования Подмосковья посетил Оболенскую школу в Серпухове

Заместитель министра образования Московской области Андрей Лазарев и глава Серпухова Алексей Шимко побывали в Оболенской школе. Целью визита стала оценка ремонтных работ, которые необходимо провести в образовательном учреждении.

Площадь здания, построенного в 1985 году, составляет 1850 квадратных метров. В школе обучаются порядка 470 детей. В здании есть просторный спортивный зал и бассейн, в левом крыле располагается школа искусств, в которой занимаются около 70 музыкантов и художников. В актовом зале проходят занятия участников проекта «Активное долголетие».

Ранее в школе проводили текущие ремонтные работы, включая кровельные, но проблем в учреждении остается достаточно много: территория вокруг школы, входные группы, окна, кабинеты. Алексей Шимко и Андрей Лазарев обсудили вопросы ремонта с родительским активом и депутатами окружного совета Алексеем Батоговым и Николаем Пушкиным.

Глава Серпухова отметил, что ситуация требует профессиональной оценки. «Планируем повторно посетить объект с комиссией специалистов для детального изучения. Продумаем концепцию развития учреждения, чтобы отремонтировать здание и найти достойное применение многочисленным кабинетам», — сказал Алексей Шимко.