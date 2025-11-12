Замминистра науки России посетила Гжельский университет в Раменском округе

Студенты Гжельского государственного университета встретились с заместителем министра науки и высшего образования России Ольгой Петровой, а также с представителями объединения «Гжель» и администрации Раменского округа. На встрече обсудили ключевые вопросов, касающиеся повышения качества образования и стратегического развития туризма.

Участники мероприятия говорили о карьерных перспективах, возможностях получения грантов и этапах развития научно-популярного туризма в Гжели. Во время открытого диалога каждый желающий смог задать свои вопросы и получить ответы. Например, Ярослава Столбова узнала, как устроиться на завод в Гжели. У девушки вся семья училась в ГГУ. Студентка закончила колледж, а сейчас завершает и четвертый курс университета. Она мечтает продолжать развивать традиции гжельского промысла в родном селе.

Гжельский государственный университет регулярно принимает участие в национальных проектах России, в своей копилке достижений имеет и грантовые победы. По словам Ольги Петровой, ее визит в ГГУ связан с созданием новых возможностей и для студентов, и для школьников, которые могли бы приезжать на каникулах знакомиться с гжельскими промыслами.