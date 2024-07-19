Замглавы Воскресенска проверила оснащенность поликлиники № 6 в Белоозерском

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева вместе с профильными специалистами проинспектировала поликлинику № 6 в городе Белоозерский. Проверили оборудование кабинетов и побеседовали с пациентами.

Кроме замглавы Воскресенска Ольги Коротеевой в осмотре поликлиники участвовали представитель Центра медицинской инспекции Минздрава Московской области Светлана Орловская и заместитель главного врача Воскресенской областной больницы Наталья Муравьева.

Поликлиника № 6 в городе Белоозерский обслуживает сейчас порядка 19 тысяч населения. Кабинеты врачей полностью оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и инструментами. Нагрузка на лечебное подразделение составляет ежедневно 400 человек.

Также медицинское учреждение оборудовано современным рентгеновским аппаратом, маммографом, аппаратом ультразвуковой диагностики и электрокардиографами. На этих аппаратах проводят все виды исследований.

Благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» в 2023 году был оснащен кабинет с современным рентгенодиагностическим оборудованием на два рабочих места.

Члены комиссии пообщались с пациентами поликлиники: замечаний и жалоб по качеству медицинской помощи нет.

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