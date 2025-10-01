Замглавы Воскресенска проверил строительство котельной в микрорайоне Лопатинский

Заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Бутор вместе с депутатами, представителями общественной палаты округа и жителями проверили, как продвигается строительство новой котельной в микрорайоне Лопатинский. Работы ведутся согласно утвержденному графику, основное оборудование уже доставлено и проходит монтаж.

Подрядчик гарантирует завершение всех технических присоединений – электроэнергии, газа, воды, теплосетей и канализации – к середине октября. Работы проходят в рамках инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго МО".

«Традиционно вместе с жителями проверяем и смотрим, как идет строительство котельной. Сегодня встретились с подрядчиком, он подробно рассказал об этапах», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.