Замглавы Воскресенска проверил строительство котельной в микрорайоне Лопатинский

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Заместитель главы городского округа Воскресенск Александр Бутор вместе с депутатами, представителями общественной палаты округа и жителями проверили, как продвигается строительство новой котельной в микрорайоне Лопатинский. Работы ведутся согласно утвержденному графику, основное оборудование уже доставлено и проходит монтаж.

Подрядчик гарантирует завершение всех технических присоединений – электроэнергии, газа, воды, теплосетей и канализации – к середине октября. Работы проходят в рамках инвестиционной программы ООО "Газпром теплоэнерго МО".

«Традиционно вместе с жителями проверяем и смотрим, как идет строительство котельной. Сегодня встретились с подрядчиком, он подробно рассказал об этапах», – отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

К концу месяца запланированы пусконаладочные работы и перевод со старой котельной на новую, что обеспечит жителям микрорайона стабильное отопление и повысит надежность коммунальной системы округа.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Школа ЖКХ».

