Замглавы Воскресенска проверил строительство котельной в микрорайоне Лопатинский

В микрорайоне Лопатинский в Воскресенске продолжается строительство новой котельной. Работу подрядчика проверили заместитель главы округа Александр Бутор, муниципальные депутаты, члены общественной палаты и местные жители.

Подрядчик уже подключил котельную к электроэнергии, газу и системе водоснабжения.

«Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Основное оборудование уже доставлено на объект и монтируется. Подрядная организация завершила работы по подключению электроэнергии, газа и воды», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Новую котельную строят по инвестиционной программе ООО «Газпром теплоэнерго Московской области». После ввода объекта в эксплуатацию жители получат стабильное и надежное отопление.