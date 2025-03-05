Замглавы Воскресенска приняла участие в конкурсе специалистов самоуправления

В Московской области уже 17 лет проходит конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». В этом году городской округ Воскресенск представила заместитель главы муниципалитета Мария Степанова.

Мария Степанова подчеркнула, что конкурс позволяет по-новому взглянуть на свою работу, проанализировать прошлые результаты и наметить новые цели.

Экспертная комиссия, включающая представителей региональных министерств, ведомств и депутатов Мособлдумы, оценивает проекты и достижения участников. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин подчеркнул значимость конкурса. «Это не только способ поощрения, но и стимул для профессионального роста и карьерного продвижения», — отметил Ханин.

В этом году заявки на участие подали 222 человека — на 52 больше, чем в прошлом году. Итоги очного этапа конкурса станут известны в апреле.