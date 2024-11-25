Замглавы Воскресенска вручила многодетным семьям подарки ко Дню матери

Заместитель главы городского округа Воскресенск Ольга Коротеева навестила многодетные семьи Паламарюк и Бурчак , где в каждой воспитывают 12 детей. Она вручила подарки и пожелала семьям здоровья, счастья и благополучия.

Ольга Коротеева поздравила семьи по поручению главы округа Алексея Малкина. Она отметила, что дети у Олеси Бурчак и Анастасии Паламарюк растут самостоятельными и дружными. В них стараются развивать таланты и способности.

В Подмосковье работают около 30 мер социальной поддержки для многодетных семей. В их числе — компенсации оплаты коммунальных услуг, стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о помощи многодетным семьям в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».