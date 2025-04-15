Замглавы Волоколамска навестил бывшую узницу фашистских концлагерей

Зинаида Семеновна с дрожью в голосе рассказала о тех событиях. Семья жила в селе Ивановское, когда в дом пришли немцы. Они вели себя как варвары, злились и обливали ее ледяной водой, чтобы она не плакала и замолчала.

Она не помнит, сколько они провели в плену, но одно событие накрепко осталось в памяти и не стерлось спустя столько лет.

«До сих пор перед глазами стоит картина, как немец хотел отрезать мне голову. Я точно не помню, что произошло, но он схватил нож и начал резать мне шею. Моя мама на коленях умоляла не трогать меня, кричала, что будет делать все, что он скажет, только не трогайте ребенка», — рассказала Зинаида Семеновна.

После немцы выгнали родителей с девятью детьми на улицу. Они были вынуждены жить в землянке. Самый младший ребенок умер, не дожив до освобождения.

Несмотря на воспоминания, Зинаида Ежикова сохранила любовь к жизни. У нее большая семья: дети, внуки и правнуки. Они о ней заботятся, а она старается не зацикливаться на воспоминаниях.

Глава Волоколамского округа Сергей Шорников передал слова благодарности и искренние пожелания долгих лет жизни от главы Натальи Козловой.