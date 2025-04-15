Замглавы Волоколамска навестил бывшую узницу фашистских концлагерей
Зинаида Семеновка Ежикова рассказала об ужасах тех лет заместителю главы Волоколамского округа Сергею Шорникову. Ветерана навестили ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Зинаида Семеновна с дрожью в голосе рассказала о тех событиях. Семья жила в селе Ивановское, когда в дом пришли немцы. Они вели себя как варвары, злились и обливали ее ледяной водой, чтобы она не плакала и замолчала.
Она не помнит, сколько они провели в плену, но одно событие накрепко осталось в памяти и не стерлось спустя столько лет.
«До сих пор перед глазами стоит картина, как немец хотел отрезать мне голову. Я точно не помню, что произошло, но он схватил нож и начал резать мне шею. Моя мама на коленях умоляла не трогать меня, кричала, что будет делать все, что он скажет, только не трогайте ребенка», — рассказала Зинаида Семеновна.
После немцы выгнали родителей с девятью детьми на улицу. Они были вынуждены жить в землянке. Самый младший ребенок умер, не дожив до освобождения.
Несмотря на воспоминания, Зинаида Ежикова сохранила любовь к жизни. У нее большая семья: дети, внуки и правнуки. Они о ней заботятся, а она старается не зацикливаться на воспоминаниях.
Глава Волоколамского округа Сергей Шорников передал слова благодарности и искренние пожелания долгих лет жизни от главы Натальи Козловой.