Замглавы Ступина и депутаты проверили капремонт стадиона «Металлург»

Обновление спортивного сооружения продолжается в городском округе в рамках Народной программы «Единой России». Стройплощадку посетили с инспекцией заместитель главы муниципалитета Юлия Калинина и председатель окружного совета депутатов Александр Сухачев.

Комиссия проверила цокольный и второй этажи здания, а также подвальные помещения. Сейчас строители заканчивают штукатурные работы, завершен фундамент трибун. Готовность объекта составляет 20%.

Здание стадиона построено еще в 1956 году. Рабочие постараются отреставрировать его так, чтобы сохранить первоначальный облик. Полностью меняют инженерные коммуникации, кровельное покрытие, оконные и дверные блоки. Также изменится планировка внутренних помещений.