Замглавы Солнечногорска встретился с жителями поселка санатория Министерства обороны

В поселке санатория Министерства Обороны в городском округе Солнечногорск прошла встреча в формате выездной администрации. Ее вел первый замглавы округа Виталий Тушинов вместе с профильными заместителями главы, руководителями управлений и депутатами. В ходе разговора рассмотрели почти два десятка обращений граждан.

Среди тем, волновавших жителей, были ремонт дорог, обновление детских площадок, расписание общественного транспорта, водоснабжение, уличное освещение, газификация и создание комфортной среды.

На вопрос о ремонте дороги по улице Владыкинской в деревне Хметьево представители администрации пояснили, что работы включены в план 2026 года. В этот же период предусмотрено строительство газопровода до Коськово протяженностью 12 километров, а также реконструкция Советской площади с укладкой новой плитки и благоустройством пешеходных зон.

«Выездная администрация — традиционный для нас формат взаимодействия с жителями. Она помогает осветить текущую проблематику на местах, направить средства бюджета на приоритетные нужды, чтобы обеспечить комфортные условия проживания людей. При наличии готового решения мы разъясняем вопрос сразу, в остальных случаях — заносим его в протокол и даем обратную связь после детальной проработки», — сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Отдельный блок касался сферы образования. Родители обсуждали модернизацию образовательных учреждений, качество питания, открытие кружков и секций. Также договорились о формате проведения окружного родительского комитета.

«Отрадно, что родители отмечают позитивные изменения в сфере образования, в частности, школьного питания. Ориентируясь на отзывы, я понимаю, что направленные нами мероприятия на улучшение меню были правильными и восприняты позитивно», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, граждане могут обращаться и на личные приемы. Актуальное расписание и контакты размещены на сайте: https://solreg.ru/citizens/graph.