Замглавы Солнечногорска встретился с жителями деревни Коськово

В деревне Коськово городского округа Солнечногорск 28 марта прошла встреча с жителями. Главной темой обсуждения стал муниципальный контроль за соблюдением вида разрешенного использования земельных участков.

Во встрече приняли участие заместитель главы округа Эдуард Машковцев, руководитель управления архитектуры и градостроительства Марина Тарасенко, а также представители территориального отдела «Кривцовское-Смирновское».

«Наша встреча состоялась в деревне Коськово, где жители обращались в том числе и в администрацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка. На встрече поднимался вопрос о муниципальном контроле, а именно как часто муниципалитет проверяет фактическое использование земельных участков. На что мы с коллегами взяли вопросы в работу и в ближайшее время подготовим ответы жителям», — сказал Эдуард Машковцев.

Ранее жители деревень Коськово, Мошницы и соседних садоводческих некоммерческих товариществ обращались с просьбой обеспечить защиту их права на благоприятную окружающую среду. Поводом стало решение о смене функционального назначения земельного участка из категории сельскохозяйственного в общественно-производственную.