Замглавы Солнечногорска проверила благоустройство микрорайона Выстрел

Заместитель главы городского округа Надежда Назарьева осмотрела территорию микрорайона Выстрел, где завершают работы по благоустройству после модернизации теплосетей. В инспекции также приняли участие представители комиссии и местные жители, которые прошли по улицам Банковской, 24, 37 и Прожекторной до детского сада № 19.

По этим адресам подрядная организация уже выполнила установку бортового камня, сделала дорожное основание и приступила к укладке асфальта. Во время проверки уделили внимание качеству выполненных работ и восстановлению водоотводных систем.

«Подрядчик пообещал, что выполнит работы в текущем году, очистит водоотводные каналы. Будем обращать внимание „ИКЖКХ“ на прочистку ливневых каналов, чтобы подтопления в домах больше не было», — подчеркнула заместитель Надежда Назарьева.

Всего благоустройство охватит 17 тысяч квадратных метров проезжей части и около 3 тысяч квадратных метров тротуаров. Ранее здесь уже обновили центральные улицы, отремонтировали участок дороги от мемориала до дома культуры, построили новые пешеходные дорожки от первого въезда и вдоль домов с расширением дороги до шести метров и обустроили 30 тысяч квадратных метров газонов.

Также на территории микрорайона полностью обновили котельную и проложили более 22 километров теплосетей, что улучшило качество ЖКУ для порядка 8,7 тысяч жителей.